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Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir Kemalpaşa’da bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İzmir Kemalpaşa'da bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve veya ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 5 bin 650 adet ekstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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