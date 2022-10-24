İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aracında ölü bulundu

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir adam, aracının içerisinde ölü bulundu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir adam, aracının içerisinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Selçuk'ta 35 LDM 65 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişiyi görenler, hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, Efes Alt Kapıda esnaflık yaptığı öğrenilen halıcı Selçuk Athan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir aracında yatıp kalktığı öğrenilen Athan'ın cenazesi, ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Selçuk Athan'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.