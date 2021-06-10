Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.15 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AFA 364 plakalı aracıyla seyir halinde olan İbrahim D.'ye (37) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırının ardından İbrahim D.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp hurdalığa çarparak durdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede İbrahim D.'nin vücuduna mermilerin isabet ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İbrahim D.'nin vücuduna 3 merminin isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sokak üzerinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.