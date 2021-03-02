Araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı

İzmir'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, araçta gizlenmiş halde 4 kilo 250 gram skunk türü sentetik uyuşturucu bulundu. Konu ile ilgili 2 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere savcılığa sevk edildi.