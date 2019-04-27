Aralarında soğuk rüzgarlar esen Serdar Aksoy ve Tahir Şahin aynı karede

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve mevcut Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un aralarında soğuk soğuk rüzgarlar estiren ve birbirini hedef alan açıklamaların ardından iki isimi, Menemen Belediyespor futbolcularına primlerin dağıtıldı programda bir araya geldi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçtiğimiz haftalarda basın toplantısın düzenlemiş, eski CHP'li başkan Tahir Şahin hakkında, "Bir belediyespor, anonim şirketi haline getirilirse o şahsın ve grubun hegemonyasına girer. O kulüp bir kişiye ait olabiliyor. Başkasına da satabilir. Bunu takip edemezsiniz. Gitti kulübünüz" demişti.

Bu sözlerin ardından Tahir Şahin ve Serdar Aksoy birbirini hedef alan açıklamalara devam etti. Aksoy, Menemen Belediyespor binasına giderek eski başkan Tahir Şahin'in de katıldığı toplantıda futbolculara bir araya geldi. İki isim uzun bir süre ilk kez bir araya gelerek tokalaştı. 28 Nisan 2019 Pazar günü (yarın) Menemen İlçe Stadı'nda Şanlıurfaspor ile oynanacak olan maçla beraber şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Menemen Belediyespor'un futbolcularını ziyaret eden Aksoy, futbolculara söz verdiği primlerini dağıttı.

Aksoy, Bandırmaspor maçından önce söz verdiği gibi her futbolcu başına 5 bin lira, toplamda 90 bin lira oyunculara dağıttı. Ayrıca malzemecilere, masörlere, idari kadroya dağıtılmak üzere 10 bin lirada ek olarak para verdi. Futbolculara seslenen Aksoy, "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum, önümüzdeki maçta da tüm takıma başarılar diliyorum" dedi.

Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin'de davranışından dolayı Başkan Serdar Aksoy, takım adına teşekkür etti. Ayrıca Kaptan Mustafa Şen de, "Sezon başında bu taraftara bir söz verdik ve bu sözü yerine getireceğiz şampiyon olacağız" dedi.

Sonrasında Serdar Aksoy, takıma baklava dağıtarak, yöneticiler ve futbolcularla tokalaştıktan sonra Menemenspor binasından ayrıldı.