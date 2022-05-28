Arama kurtarma ekipleri tatbikat için İzmir'de buluştu

Ülke genelinde AFAD tarafından sınava tabi tutularak yeterliliği onaylanan 22 arama kurtarma ekibi, İzmir'de düzenlenen saha tatbikatında bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022'nin ‘Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından İzmir'de saha tatbikatı düzenlendi. AFAD İzmir İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim ve tatbikat alanı ile İzmir Alsancak Limanında depremde yıkılmış binaların simüle edildiği kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Buca Gökdere Kanyonu ile Kemalpaşa Dereköy Kanyonunda ise arazide ve kanyonda kayıp arama, doğada teknik kurtarma saha tatbikatları yapıldı.

AFAD tarafından düzenlenen sınavda arama kurtarma yeterliliği alan 22 ekibin katıldığı saha tatbikatlarında kapasitelerini test eden ekipler, diğer ekiplerle birlikte çalışma kabiliyetlerini geliştirme imkanı buldu.

“Çok faydalı bir çalışma oluyor”

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatan AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, “Afet gönüllülerimize eğitimler verdik. Bakanımızın talimatıyla 2021 yılı ‘Afet Eğitim Yılı' ilan edildi ve yaklaşık 55 milyon vatandaşımıza eğitim verildi. Bu yıl da ‘Afet Tatbikat Yılı' ilan edildi. Şuanda AFAD tarafından akredite edilmiş, arama kurtarma yapma yeterliliğine sahip sivil toplum kuruluşlarını bir tatbikatta İzmir'de birleştirdik. Görev yapan arkadaşlarımız, eğitimlerinin gereğini sahada uyguluyor. Burada bulunan 22 arama kurtarma birimi birbirleriyle tanışarak, alanda ortak çalışmanın nasıl yapıldığını öğreniyor. Burada tanışarak kendi yeteneklerini ve karşı tarafın yeteneklerini öğreniyorlar. Şuana kadar harika bir çalışma yürüttüler” dedi.

Kentsel arama kurtarma eğitiminde karma ekipler oluşturduklarını ifade eden Muhcı, “Belirlenen senaryolar doğrultusunda enkazdan canlıları çıkartıyorlar. Burada önemli olan enkaza giriş teknikleri, nasıl arama yapıldığı ve diğer ekiplerin neler yaptığını öğrenmek. Bu anlamda çok faydalı bir çalışma oluyor” diye konuştu.

“Bir cana dokunabilmek için tüm vatandaşlarımıza destek afet gönüllüsü olmaları için çağrıda bulunuyoruz”

Afetlere hazırlık çerçevesinde vatandaşlara da büyük bir iş düştüğünü kaydeden Muhcı, “Tüm vatandaşlarımızı destek afet gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. AFAD olarak, eğitimlerini talepleri halinde gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz bir afet ülkesi. Afetin ne zaman, nerede olacağı belli değil. Afetler konusunda ne kadar bilgi sahibi olursak direncimiz o derecede artacaktır. Destek afet gönüllülerimizin geçtiğimiz depremlerde, sellerde AFAD koordinasyonunda çok büyük faydaları oldu. Bir cana dokunabilmek için tüm vatandaşlarımıza destek afet gönüllüsü olmaları için çağrıda bulunuyoruz” dedi.