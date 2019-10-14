Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı

İzmir'de, jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada 14 şüpheliyi yakalarken, kumar oynamaya teşvik eden iş yerlerine ve bir derneğe yüklü miktarda para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kumar, tombala, güven ve huzur uygulaması' adı altında denetimler yaptı. Yapılan uygulama çerçevesinde, 11 bin 700 kişi sorgulandı. Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 62 araca ise 82 bin 419 TL trafik cezası uygulandı. 803 iş yeri kontrol edilerek 171 ruhsatsız iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Kumar oynamaya teşvik eden bir derneğe ise 11 bin 352 TL lira idari para cezası uygulandı ayrıca 110 şahsa 43 bin 196 TL ve 4 umuma açık yere 35 bin 997 TL idari para cezası uygulandı ve iki iş yeri kapatıldı. Yine 4 tombala makinesi, 190 oyun kağıdı, bin 400 tombala pulu, 274 tombala topu ve 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.