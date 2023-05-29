İhlas Haber Ajansı

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Arda Özçimen performansıyla beğeni topladı

Bu sezon Göztepe formasıyla 20 maça çıkan 2002 doğumlu kaleci Arda Özçimen, sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların ve teknik heyetin beğenisini topladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2002 doğumlu file bekçisi Arda Özçimen, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Göztepe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan genç kaleci, 8 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken, ağlarında 21 gole engel olamadı. Arda, sergilediği bu performansla sarı-kırmızılı taraftarların ve teknik heyetin de beğenisini toplamayı başardı.


Öte yandan 21 yaşındaki kaleciyi, Süper Lig takımlarının da takibe aldığı öğrenildi.

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