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Arda Vekiloğlu, Petkim Spor'da imzayı attı

Türkiye Basketbol Ligi’nin başarılı ekiplerinden Petkim Spor, antrenör Arda Vekiloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin başarılı ekiplerinden Petkim Spor, antrenör Arda Vekiloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Petkim Spor, antrenör Arda Vekiloğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp, Vekiloğlu ile 2 yıllık bir sözleşmenin de imzasını attı.


Bu sezon Aliağa için daha iddialı ve daha çok kazanan bir takım oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Petkim Spor takımının Genel Menajeri Levent Türknas, "Bu hedefle Arda Vekiloğlu ile resmi imzamızı attık. Kendisiyle beraber başarılı olacağımıza ve Aliağa'daki gençlerimizin içindeki basketbol sevgisini alevlendireceğimize inanıyoruz" dedi.

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