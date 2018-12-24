Arif Sağ'a söz verilmişti, kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor

İzmir'de, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın ustaya saygı konserinde sanatçı Arif Sağ'a verdiği konservatuvar sözünü tuttu. Usta sanatçının adını verildiği Bayraklı'daki kültür merkezinin inşaatı hızla yükselirken, Başkan Karabağ, "Merkezimizde, ses ve çeşitli enstrümanların eğitimini vermeyi hedefliyoruz. Özellikle gençliğimizin kültür ve sanatla yoğrulmasını çok önemsiyorum" dedi.

Bayraklı ilçesinde, Postacılar Mahallesi'nde 750 metrekare oturma alanı üzerinde yükselen kültür merkezinin bünyesinde müzik eğitimlerinin de verileceği belirtildi. 450 ve 550 metrekarelik çok amaçlı iki gösteri salonunda bulunacağı ifade edilen merkezin, üç katlı olarak 2 bin 300 metrekare kapalı alanın bulunacağı ifade edildi. Kültür merkezinde 37 araçlık otoparkında yer alacağı dile getirilirken, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, inşaattaki çalışmalar yerinde inceledi. Karabağ, sanatın çok yönlü bir boyutu olduğuna dikkat çekerek, toplumun aydınlanması kadar, gelişimi için de önemli olduğunu, bu merkezde hayata geçecek konservatuvarla müziğe eğilimi ve yeteneği olan genç ve erişkinlerin eğitim fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Kısa süre sonra hizmete açılacak

Geçtiğimiz yıl 300 kişilik dev bir sanatçı kadrosuyla birlikte Arif Sağ'ı ağırladıkları "Ustaya Saygı Konseri"nin çok büyük ses getirdiğini; usta sanatçının Bayraklı ve halkıyla güçlü bir bağ kurarak defalarca ilçeye geldiğini hatırlatan Başkan Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ona bir söz verdik o da bize. Biz, belediye konservatuvarını hızla kuracağımızın sözünü verdik; kendisi de bize iyileşme sözü verdi. İyi haberlerini alarak mutlu oluyoruz. Dilerim, adını taşıyan bu girişimin açılışını da birlikte gerçekleştireceğiz. Belki de ilk dersi kendisi verecek. Merkezimizde, ses ve çeşitli enstrümanların eğitimini vermeyi hedefliyoruz. Zaten kuruluşumuzdan bu yana sanat müziği, halk müziği ve çocuk korolarımız aktif bir biçimde çalışma ve konserlerine devam ediyor. Bu projeyle, çok daha geliştirilmiş bir eğitim programı ile çalışmalarımızı büyütmüş olacağız. Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinden buraya gelen Bayraklı halkı; kültürünü, geleneğini yaşatma çabasındadır. Onların bu yöndeki tüm taleplerini karşılarken; topraklarından genlerine geçen çeşitli yetenekleri ile ortaya çıkan çok renkliliği geliştirmek de bizim görevimiz. Özellikle gençliğimizin kültür ve sanatla yoğrulmasını çok önemsiyorum. En kısa sürede, bu hizmetle de önlerini açmış olacağız. Eğitim süreci sadece bu çatı ile de sınırlı kalmayacak. Öğrencilerimizin belediyemiz korolarının prova ve konserlerine katılarak deneyim kazanması da sağlanacak. Hedefimiz daha fazla genç ve öğrenciyi sanatla buluşturmak önemli."

"Sonrasında da talebe göre daha geniş bir yelpazeye taşıyabiliriz"

Başlangıçta müzik alanında başlayacakları konservatuvar eğitimlerini sanatın diğer dallarını da içine alacak şekilde genişleteceklerini söyleyen Bayraklı Belediye Başkan Hasan Karabağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata yaklaşımı ve bazı sözlerine değindiği açıklamasında, "Bu projeyi başlangıçta Türk halk ve Türk sanat müziği dalında, sonrasında da talebe göre daha geniş bir yelpazeye taşıyabiliriz. Atatürk'ü seven ve onun bilim ve sanata dair ışığı ile yolu aydınlanan bir nesil için çalışıyoruz. Atatürk'ün bu noktadaki iki sözünü çok önemsiyorum. Diyor ki; 'Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur'. Toplumun gelişmesinin önünü açacak en önemli alanlardan biridir sanat. Yine bir sanatçının topluma yön verme gücünü şu sözleriyle çok güzel anlatıyor; 'Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır'. İşte biz sosyal demokrat yerel idarecilerin peşinden gitmesi gereken gerçek budur. Temel hizmetlerimizi verirken, alnında ışığı ilk duyacak gençleri öne çıkarmak, sanatı ve eğitimlerini destekleyerek geleceği kurmak."