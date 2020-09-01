Arıtma tesisi bahçesine kaçak fosseptik çukuru açıldığı iddiası

İZSU'nun Urla ilçesinde bulunan arıtma tesisi bahçesine kaçak şekilde fosseptik çukuru açıldığı, vidanjörlerin de atıkları bu çukura döktükleri iddia edildi. Koku ve sinek yüzünden zor günler geçirdiklerini belirten mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Urla ilçesi Atatürk Mahallesinin pis kokuya bürünmesi, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 3 yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten 2155, 2156 ve 2147 sokak sakinleri, bu sabah arıtma tesisi önünde basın açıklaması yaptı. Pis koku ve sinek nedeniyle evlerinde yaşayamaz hale geldiklerini dile getiren mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı vidanjörlerin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan arıtma tesisi yerine, evsel atıkları Atatürk Mahallesindeki arıtma tesisi bahçesinde yasal olmayan bir şekilde açılan çukura döktüklerini iddia etti. Vidanjörleri pis suyu dökerken fotoğrafladıklarını da belirten vatandaşlar, "Canımızdan bezdik. Evlerimizde oturamaz, camlarımızı açamaz hale geldik. Sözde arıtma tesisi olan bu arazide açtıkları çukura, insan dışkılarından oluşan atıkları dökerek suç işliyorlar. Çukurun üstü açık, tesisin de kapısı kilitsiz. Bu kadar sorumsuzluk arasında hakkımızı aradığımızda da 'Gidin nereye şikayet ederseniz edin' yanıtı alıyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Bölgede 20-30 yıl ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar, şu sözlerle tepkilerini dile getirdi: "Büyük arıtma tesisinin denize yakın başka bir bölgesinde yer alan bu küçük arıtma tesisi, mahallemiz için artık ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı. Arıtma ünitelerinin üzerileri açık. Pis koku tüm bölgeye yayılıyor. Bahçesine açılan çukura ise hem belediyeye ait hem de özel vidanjörler gelip boşaltma yapıyor. Gelip giderken de insan dışkıları yollara saçılıyor, çocuklarımız mikroplar arasında oyun oynuyor. Tesisin kapısı kilitli değil. Bahçede yasal olmayan bir şekilde açılan çukurda da hiçbir önlem yok. Allah korusun çocuklarımız oyun için buraya girip çukura düşebilir ve istenmeyen üzücü olaylar yaşanabilir. Bu tesisin bakımlarının yapılmasını, kaçak açılan çukurun kapatılmasını istiyoruz. Bu sayede, hem kokudan hem de sinekten bir nebze olsun kurtulabiliriz.''