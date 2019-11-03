Arjantin sineması İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük ilgi gören "Yeniden Sinematek" gösterimleri, “Çağdaş Arjantin Sineması” temasıyla İzmirli sanatseverlerle buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yeniden Sinematek" gösterimleriyle sürdürdüğü sinema keyfinde bu kez çağdaş Arjantin sinemasının örneklerini konuk ediyor. Arjantin Başkonsolosluğu işbirliğiyle Arjantin sinemasının önemli filmleri Seferihisar ve Aliağa'da İzmirlilerle buluşuyor.

Bir suç hikayesi

Orijinal adı “Nueve Reinas” olan “Dokuz Kraliçe” filminin yönetmenliğini Fabin Bielinsky üstleniyor. 2000 yılı Arjantin yapımı “Dokuz Kraliçe” filmi, nefes kesen, kimin kimi dolandırdığının anlaşılması güç bir suç hikâyesini konu alıyor. Kısa sürede Arjantin sinemasının klasikleri arasındaki yerini alan Dokuz Kraliçe, 2004 yılında Suçlu adıyla Hollywood'a, aynı zamanda üç kez de Hint sinemasında uyarlandı. Film, 5 Kasım Salı saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezinde ve 6 Kasım Çarşamba günü ise saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonunda sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Romantizm ve gizem bir arada

Guadalupe Docampo, Diana Lamas, Facundo Arana, Graciela Stefani, Mario Alarcon ve Antonio Ugo gibi oyuncuların yer aldığı, Dünyanın Sonundaki Su (El Agua Del Fin Del Muno) adlı film gizem, romantizm ve dram türlerini içinde barındırıyor. 2011 Arjantin yapımlı filmin yönetmen koltuğunda ise Paula Siero oturuyor. Birlikte yaşayan iki kız kardeş Laura ve Adriana'nın birlikte çıktıkları tatilde başlarından geçenleri konu alan film, 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salonda gösterime girecek.

Altın Kamera ödüllü film

Pablo Giorgelli'nin yönettiği Las Acacias (Akasyalar), 2011 yapımı bir drama. Yönetmene 2011'de Cannes Film Festivali'nde en iyi yeni yönetmene verilen Caméra d'Or (Altın Kamera) ödüllünü kazandıran film, kamyon şoförünün bir kadın ve 8 aylık bir bebekle yolculuğunu anlatıyor. Germn de Silva, Hebe Duarte ve Nayra Calle Mamani gibi oyuncuların yer aldığı filmin senaryosu Pablo Giorgelli ve Salvador Roselli üstleniyor. Akasyalar filmi, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salonda sanatseverlerle buluşacak.

Baba kız yakınlaşması

Oscar Ödüllü “Birdman” filminin senaristi Armando Bo ilk yönetmenlik deneyimi ile İzmirli filmseverlerin karşısına çıkacak. Orijinal adıyla El Ultimo Elvıs (Son Elvis), 2012 yılı Arjantin yapımı bir film. John McInerny, Griselda Siciliani ve Margarita Lopez'in oyuncu olarak yer aldığı film, Buenos Airesli Elvis taklitçisi Carlos Gutierrez'i konu alıyor. Hikaye baba kızın yakınlaşmasıyla başlıyor, daha sonra derinleşip ömrünü düşünü gerçekleştirmeye adayan bir adamın karakter incelemesine dönüşüyor. Film, 22 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salonda, 19 Kasım Salı saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezinde ve 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonunda sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Tek başına bir hayat

Martin Hodara'nın Nieve Negra (Kara Kar) filmi ergenlik döneminde bir av sırasında erkek kardeşini öldürmekle suçlanan Salvador'un hikayesini konu alıyor. 2017 yılı Arjantin yapımlı film oyuncu kadrosunda Leonardo Sbaraglia, Laia Costa, Ricardo Darn yer alıyor. Film, 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salonda İzmirlilerle buluşacak.