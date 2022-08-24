Arkadan otomobilin çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeki traktöre arkadan bir otomobilin çarpması sonucu, genç traktör sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 06.30 sıralarında İzmir - Çanakkale yolu, Menemen Maltepe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa istkametinden Menemen istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki SK-2750-BH (Makedonya) plakalı araç, aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan Emre Can Yıldırım (25) idaresindeki 35 MGH 90 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, sol şeritteki bariyerlere çarparak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri yolda trafik önlemleri alırken, AKS ekipleri traktörde sıkışan sürücü Emre Can Yıldırım'ı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Yolu, İzmir istikametinin bir şeridi kapanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Otomobil sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürülürken, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.