Arkadaş cinayetinde ilk ifade: "Aynı kızı seviyorlarmış"

İzmir'in Buca ilçesinde, alkol aldıkları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Salih Can Çetin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisinin ilk ifadesinde, arkadaşıyla farklı tarihlerde beraber oldukları kız arkadaş yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, 22 Mayıs gecesi, Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol içen Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı Deniz Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Deniz Ö., yanında bulunan bıçak ile Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakladı. Çetin, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Çetin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi Deniz Ö., yakalanarak gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise parka gelerek incelemelerde bulundu.

Aynı kıza aşık olmuşlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Özel'in ilk ifadesinde, arkadaşıyla farklı tarihlerde beraber oldukları kız arkadaş yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu yüzden işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.