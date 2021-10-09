Arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde alkol içtikleri öne sürülen arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada ölen gencin cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 7. katındaki dairede bir araya gelen arkadaş grubu alkol içmeye başladı. Alkol alan gençler arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Baran Sarıbacak (23) göğüs ve boyun kısmından bıçaklanarak yaralandı. Sarıbacak kanlar içerisinde kalırken, arkadaşları tarafından adrese taksi çağırıldı. Yaralı genç, adrese gelen taksi ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Sarıbacak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Öte yandan, polis ekiplerince daire içerisinde incelemelerde bulunulurken, Sarıbacak'ı taksi ile hastaneye getiren 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde olayı H.A.'nın gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, H.A.'yı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Baran Sarıbacak'ı hastaneye getiren ve gözaltına alınan 2 arkadaşı emniyetteki ifadelerin ardından serbest kalırken, H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.