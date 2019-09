"Arkas Aegean Link Regatta" renkli görüntülerle sona erdi

Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme'de düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta'da, birinci Arkas-M.A.T. Sailing Team, ikinci Orsa Cheese ve üçüncü Arnes oldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, bu yıl da 56 tekne ve 500'ün üzerinde yarışçıyı ağırladı. Çeşmeliler Ovacık'tan itibaren Çeşme'nin tüm koylarında renkli yelkenlilerin görsel şölenine tanıklık edip yarışın keyfine ortak oldu. Rüzgarın sert olduğu denizdeki mücadeleyi dört gün boyunca 500 bin kişi izledi.

Kupanın yeni sahibi Arkas-M.A.T. Sailing Team

28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışta ekipler IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele etti. Dört gün boyunca gerçekleştirilen beş yarışın ardından her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri ile birlikte Overall kategorisinde de ilk üç ekip kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına göre Overall kategorisinde birinci Arkas-M.A.T. Sailing Team ikinci Orsa Cheese ve üçüncü Arnes oldu. Son gün yapılan yarışın ardından yarışçılar Before Sunset Beach Club'ta, Sunshine Band eşliğinde hem yorgunluklarını attı, hem de düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldı.

Hedef 100 tekne

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas, basınla gerçekleştirdiği sohbette önümüzdeki dönem planlarını değerlendirdi. Arkas, “Bu yıl 56 tekne var ve bakınca çok kalabalık bir grup olması etkileyici. Hedefimiz bunun daha da çoğalması. Önümüzdeki yıl yarışı eylül ayına alarak 100'e ulaşmak istiyoruz. Katılımcıların çoğalmasıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyada cazibe oluşturacak bir organizasyon yapmayı hayal ediyorum. Arkas Aegean Link Regatta'nın sürdürülebilir bir yarış olmasını hedefledik. Bunun bir şirketin yarışı değil beldenin, şehrin yarışı olmasını arzu ediyorum. İzmirlilerin yarışı olması lazım, Çeşme'nin yarışı olması lazım. Böylelikle yönetimler değişse de bu sahiplenirlik devam edebilir. Ben olayın iki tarafındayım. Şirket olarak bana da başka projelerle ilgili dosyalar geliyor destek olunması için ama ben bir şeyin yapılıp kişilerin onun parçası olmaya davet edilmesi gerektiğinden yanayım. Yarışın üçüncüsünün yapılıyor olması ve sponsorlarımızın desteği bizi mutlu ediyor" dedi.

“Uluslararası olmak için çalışıyoruz”

Arkas, “Bu sene ilk defa bir Rus ekibi geldi. Rus yelkenci yoğunluğu Marmaris'teydi. Onları da tanıtımlarla bu yarışa çekmek istiyoruz. Yarışçılar ve onların aileleri geliyor ama yabancı misafirlerimiz de var. Dolayısıyla bu yarış Çeşme'nin tanıtımına faydalı sağlıyor. Bütün bunlar iki-üç senede değil yavaş yavaş, her yıl büyüyerek, gelişerek oluyor. Baktığımızda yurt dışındaki yarışlar 30-40 senelik yarışlar ama biz bu ivmeyle aradaki farkı beş senede kapatırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yarış seyri

İlk gün düzenlenen UBS Çeşme Şamandıra Yarışı'nda 16-18 knot arasında değişen rüzgar hızı ile keyifli bir mücadeleye sahne olan Çeşme açıklarında ekipler, IRC sınıfında üç turlu sosis rotalı şamandıra yarışı, destek sınıfında ise iki turlu sosis rotalı şamandıra yarışının tadını çıkardı. UBS Çeşme Şamandıra Yarışı'nın IRC 0 kategorisinde kazanan Comet A teknesiyle Arkas- M.A.T. Sailing Team olurken IRC A1 kategorisinde Lemon Sailing, IRC A2'de Ladies First, IRC A3'te Cygnus, IRC A4'te Farmer, IRC B1'de Meltem, IRC B2'de Goodday Sunshine, IRC B3'te Allegro, Destek 1 sınıfında ise Egem, Destek 2'de Um Uysal Fun Lemon ve Destek 3'te Lune birinci oldu. Yarışın ardından gruplarında birinci olanlar UBS özel etabını kazananlar akşam Dilaila Beach'te düzenlenen 'UBS Kokteyl ve Ödül Töreni‘nde kupalarına kavuştu. Törenin ardından düzenlenen konserde ise katılımcılar Evrim Özkaynak ile yarışın yorgunluğunu attı.

30 Ağustos Zafer Kupası ile deniz kırmızıya boyandı

Bu sene yarışın 30 Ağustos'ta Çeşme'de yapılan ayağına Çeşme Belediyesi ismini verirken “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası”nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliğinde yapıldı. Yarışın ikinci günü gerçekleştirilen ayakta, Türk bayraklarıyla Çeşme'den denize açılan tekneler denizi kırmızıya boyadı. İlk yarışta IRC sınıflarının Ilıca Şamandıra yarışının ardından tüm ekipler Çeşme Marina'ya doğru coğrafi rotada yarıştı. Anything/Dere Construction yarışın birincisi olurken, ikinci Boreas ve üçüncü Arkas-M.A.T. Sailing Team oldu. 20-26 knot arasında değişen rüzgar hızı ile çetin bir mücadeleye sahne olan Çeşme'de denizde yorulan ekipler akşam ise Türk bayraklı tişörtler ve cep telefonu ışıkları ile Çeşme Çarşısı'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Çeşme Meydanı'na yürüdü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın konuşmasıyla başlayan törende Arkas Aegean Link Regatta'da gruplarında birinci olan ekipler kupalarını Oran'ın elinden aldı.

THY yarışa adını verdi

Denizde yorulan yarışçılar yorgunluklarını Ayhan Sicimoğlu ve Latin Allstar eşliğinde attı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Arkas Aegean Link Regatta'nın ana sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları, son gün gerçekleşen yarışa adını verdi. Turkish Airlines Yarışı'nda yatlar coğrafi rotayı izledi. Arkas-M.A.T. Sailing Team IRC 0 kategorisinde yarışın birincisi olurken, Boreas ikinci oldu. IRC A1'de Lemon birinci, Shaker 2 ve Mersin Yelken Akademisi üçüncü oldu. IRC A2'de Orsa Cheese Sailing'i Arnes ve Ladies First izledi. IRC A3'te Cygnus birinci, Stormy ikinci ve Blue Miles oldu. IRC A4'te ise Fermer'i Çeşme Marina Ventus ve Lady Sun izledi. IRC B1'de Meltemi, Müge ve Aiolos ilk üç takım oldu. IRC B2'de Goodday Sunshine'ı Kairos Rainbow Followers izledi. IRC B3'te ise Allegro birinci, Anya ikinci ve Enkon üçüncü oldu. Destek sınıflarında ise yapılan tek yarış sonucu Destek 1'de Egem, Blues Brothers ve Final ilk üç ekip oldu. Destek 2'de Um Uysal Fun Lemon birinci, Happy Lemon ikinci ve Rakı üçüncü oldu. Destek 3'te Prenses-d birinci, Lune 2. ve Porto Novo üçüncü oldu.