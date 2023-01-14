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Arkas Spor, 6'da 6 yapmak istiyor

Arkas Spor, Efeler Ligi’ndeki 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkarmak için Tokat Belediye Plevnespor müsabakasını hatasız geçmek istiyor.

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkarmak için Tokat Belediye Plevnespor müsabakasını hatasız geçmek istiyor.


AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 15'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor'a konuk olacak. Müsabaka yarın 15.30'da Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. İzmir temsilcisi, ligde 11 galibiyet 3 mağlubiyetle puan tablosunda 3'üncü sırada yer alırken; ligde çıktığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı. Arkas Spor, yarın oynayacağı Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasını da hatasız geçerek hem zirveye daha da yaklaşmak hem de galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

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