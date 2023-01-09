Arkas Spor, derbide hata yapmadı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Arkas Spor ile Altekma, Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. İyi bir oyun ortaya koyan Altekma, ilk seti 23-25 kazandı ve 1-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Arkas Spor, oynanan 3 sette de hata yapmadı ve 25-20, 25-18 ve 25-21'lik skorla İzmir derbisini 3-1 kazanan taraf oldu. Arkas Spor, bu sezonki 11. galibiyetini alırken, puan tablosunda da 3. sıradan zirveyi takip etmeye devam ediyor. Altekma ise 2 galibiyette kalarak 13. sırada yer alıyor.