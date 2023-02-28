Arkas Spor, Fenerbahçe maçının geliri depremzedelere

Efeler Ligi'nde Arkas Spor, 12 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını duyurdu.

Arkas Spor, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem için #ŞimdiYardımlaşmaZamanı etiketiyle yardım kampanyası başlattı. İzmir temsilcisi, 12 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği müsabakanın bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını duyurdu. Öte yandan bilet fiyatlarının 50 TL'den başladığı da öğrenildi.