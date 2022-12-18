Arkas Spor, Galatasaray'a şans tanımadı

haftasında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Arkas Spor, 13. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu oldu. Karşılaşma saat 15.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı. İzmir temsilcisi, rakibini 25-22, 8-25, 22-25 ve 23-25'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Arkas Spor, ligde 10. galibiyetini alırken, yine aynı şekilde ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise Arkas Spor'a kaybederek ligdeki 5. mağlubiyetini yaşamış oldu.