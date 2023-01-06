Arkas Spor, ikinci devreyi derbiyle açıyor

sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısına Altekma ile oynayacağı derbi maçıyla start verecek.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını 10 galibiyet 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısını da aynı şekilde devam ettirmek ve zirveye daha da yaklaşmak için çalışmalarını gerçekleştirdi. Arkas Spor, ikinci devrenin ilk maçında 8 Ocak Pazar günü Atatürk Voleybol Spor Salonunda Altekma ile İzmir derbisine çıkacak. Arkas Spor, 5'te 5 yapmak için galibiyet arayacakken, Altekma ise alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak.