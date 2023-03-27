Arkas Spor, kendine geldi

hafta mücadelesinde deplasmanda Develi Belediyespor'u yenerek mağlubiyet serisine son verdi.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ligin büyük bir bölümünde zirve için oynarken 18. haftaki Halkbank maçıyla düşüşe geçti ve arka arkaya 5 mağlubiyet alarak 6. sıraya kadar geriledi. Tekrar bir çıkış yolu arayan İzmir temsilcisi, 23. hafta mücadelesinde Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'la karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, zorlu müsabakayı 3-1 kazanmayı başardı ve 5 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi. Bu sonuçla birlikte 13 galibiyetini alan Arkas Spor 6. sıradaki yerini korudu ve ilk 4 iddiasını da devam ettirdi.

Öte yandan ligin kalan iki maçında İzmir temsilcisi, Türşad'ı konuk edip, Spor Toto'ya ise konuk olacak. Arkas, bu iki müsabakayı kazanıp ilk 4 iddiası için rakiplerinin alacağı sonuçları beklemek istiyor.