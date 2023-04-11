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Arkas Spor kritik virajda

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin son haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.


AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ligin 26. ve kapanış haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Atatürk Voleybol Salonu'nda 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 15 galibiyet 9 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Galatasaray da 15 galibiyet 9 mağlubiyetle 5., Bursa Büyükşehir ise 15 galibiyet 9 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisinin şampiyonluk play-off'una kalması için Galatasaray'ı mağlup edip, Bursa'nın da Halkbank'a mağlup olması gerekiyor.


Öte yandan sezonun 13. haftasında oynanan ilk maçı Arkas Spor, 3-1 kazanmayı başarmıştı.

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