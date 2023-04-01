Arkas Spor, Türşad'ı ağırlayacak

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 24. haftasında yarın saat 16.00'da Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Derneği'ni (TÜRŞAD) konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 24. hafta mücadelesinde Atatürk Voleybol Salonu'nda yarın saat 16.00'da Türşad'ı konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesinde Arkas Spor, ligde 13 galibiyet 9 mağlubiyet alarak puan tablosunda 6. sırada yer alırken, Türşad ise 12 galibiyet 10 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, tekrar ilk 4 hedefi için mutlak galibiyet parolasıyla müsabakaya hazırlanırken, Türşad ise play-off'ta daha avantajlı konuma gelebilmek için zorlu müsabakayı kazanmak istiyor.