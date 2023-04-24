Arkas Spor, turu tehlikeye soktu

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Halkbank'a 3-0 mağlup oldu ve final şansı tehlikeye girdi.

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Halkbank, Arkas Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, setlerde hata yapmayarak karşılaşmayı 3-0 kazanırken, bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi Arkas Spor, tur şansını da zora sokmuş oldu. AXA Sigorta Efeler Ligi'ni dördüncü olarak bitirip, birinci sırada bitiren Halkbank'la eşleşen Arkas Spor, rövanş mücadelesini kazanması durumunda seri üçüncü maça uzayacak. İzmir temsilcisi, müsabakayı kaybetmesi durumunda ise Ziraat Bankkart - Fenerbahçe eşlemesinin kaybedeniyle üçüncülük için oynayacak.

Arkas Spor - Halbank karşılaşmasının rövanşı ise 26 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.