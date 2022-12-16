Arkas Spor, zorlu virajda

İzmir temsilcisi, 26 puanla ligde 3'üncü sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 24 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan Arkas Spor, ligde Galatasaray HDI Sigorta ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, yarın saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, 26 puanla ligde 3'üncü sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 24 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Öte yandan Arkas Spor, ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek ve zirveye daha da yaklaşmak için İzmir'e kayıpsız dönmek istiyor. Galatasaray HDI Sigorta ise geçen hafta aldığı galibiyet sonrasında çıkışını devam ettirmek için zorlu mücadele de hata yapmak istemiyor.