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Arkas Spor'da Glenn Hoag'a doğum günü sürprizi

Voleybol Efeler Ligi’nde pazar günü lider Halkbank’ın konuğu olmaya hazırlanan Arkas Spor, Güzelbahçe Özel Piri Reis Okullarını ziyaret etti.

Voleybol Efeler Ligi'nde pazar günü lider Halkbank'ın konuğu olmaya hazırlanan Arkas Spor, Güzelbahçe Özel Piri Reis Okullarını ziyaret etti. Ziyarette Başantrenör Glenn Hoag'a sürpriz doğum günü partisi hazırlandı. Okulun voleybol takımıyla gösteri maçı yapan mavi-beyazlı oyuncular, daha sonra okula getirdikleri pastayla Kanadalı çalıştırıcının 60. doğum gününü kutladı. Özel hazırlanan pastayı oyuncular ve teknik heyet ile birlikte kesen Glenn Hoag'u ilk kutlayan da ekip arkadaşları ve sporcuları oldu.

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