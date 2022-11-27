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Arkas Spor'dan kolay galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta müsabakasında Arkas Spor, Develi Belediyespor'u konuk etti. İzmir temsilcisi karşılaşmayı 3-0 kazandı.


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 10. hafta mücadelesinde dün Develi Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip 25-21, 25-19, 25-16 setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanan taraf oldu. Arkas Spor'da Efe Mandıracı 15, Nicholas Hoag 10, Burutay Subaşı ise 8 sayılık katkı vererek galibiyetin mimar isimlerinden oldu.

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