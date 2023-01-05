Arkas Spor'dan tatsız prova

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan Arkas Spor, devre arasına girilen ligi 10 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlamıştı. İkinci devrenin hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibi, Galatasaray ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi ve setlerini 25-19, 25-19 ve 31-29 kaybettiği karşılaşmadan 3-0 yenik ayrıldı. İzmir temsilcisi, tatsız bir provaya yapmış oldu.