Arkas Spor'un gençleri namağlup şampiyon

İzmir'de düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Arkas Spor üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Gaziemir Fuar İzmir'de düzenlen organizasyonda Arkas Spor Yıldız Erkek voleybol takımı grup, yarı final ve final maçlarının hepsini kazanarak namağlup olarak şampiyonluğa imza attı.

Mavi-beyazlı ekip, grup maçlarında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri, Fenerbahçe, Bilim Yaşam İstanbul'u 3-0 ve Konya Büyükşehir Belediyesi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Arkas Spor, finalde TVF Spor Lisesi'nin rakibi oldu. Nefes kesen final mücadelesinde TVF Spor Lisesi'ni 16-25, 27-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Arkas Spor Yıldız Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan mavi-beyazlı oyuncular şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkan Vekili Ahmet Göksu'nun elinden aldı.