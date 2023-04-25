Arkas Spor'un konuğu Halkbank

Arkas Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarın final ikinci maçında yarın Halkbank'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, normal sezonu dördüncü sırada bitirerek play-off'a kaldı ve yarı finalde ligi lider olarak tamamlayan Halkbank'la eşleşti. İlk maçı Halkbank'ın ev sahipliğinde oynayan Arkas Spor, müsabakayı 3-0 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü. İzmir temsilcisi rövanş mücadelesinde Halkbank'ı yarın saat 20.00'de Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

Halkbank, karşılaşmayı kazanırsa adını finale yazdıracak. Arkas Spor'un galip gelmesi durumunda ise durum 1-1'e gelecek. Bu durumda serinin üçüncü ve son maçı Ankara'da oynanacak.