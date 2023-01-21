Arkas Spor'un konuğu Hekimoğlu

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 16'ıncı haftasında Hekimoğlu'nu konuk edecek.

Efeler Ligi'nde Arkas Spor, Hekimoğlu'nu konuk edecek. Arkas Spor, ligde oynanan 15 haftada 12 galibiyet 3 mağlubiyet alarak puan tablosunda 3'üncü sırada yer alırken İzmir temsilcisi ayrıca; 6 maçlık galibiyet serisini de sürdürüyor. Arkas Spor, seriyi devam ettirmek için yarın sahasında Hekimoğlu'nu konuk edecek. Bu zorlu müsabaka saat 17.30'da başlayacak.