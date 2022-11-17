Arkas'ın, CEV Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Arkas, Erkekler CEV Voleybol Kupası 16'lı finaller turunda Belçika temsilcisi Caruur Volley'i eledi. Arkas, 8'li finaller turunda İtalyan ekibi Valsa Group ile eşleşti.

Arkas, Erkekler CEV Voleybol Kupası 16'lı finaller turunda Belçika temsilcisi Caruur Volley'i iki maçta da 3-2 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu. Arkas, 8'li finallerde Valsa Group eşleşti.

İlk maç 29-30 Kasım veya 1 Aralık tarihlerinde İzmir'de, rövanş ise 13-14 veya 15 Aralık'ta İtalya'nın Modena şehrinde oynanacak.