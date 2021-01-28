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Arkeoloji dünyasına Aliağa'dan başucu eseri

“Oku, Okut” kampanyası kapsamında kitapseverlere her ay bir kitap hediye eden Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı’nın yeni eseri “Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri”ni şubat ayının kitabı olarak okuyuculara sunuyor.

“Oku, Okut” kampanyası kapsamında kitapseverlere her ay bir kitap hediye eden Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı'nın yeni eseri “Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri”ni şubat ayının kitabı olarak okuyuculara sunuyor.


Editörlüğünü Doç. Dr. Murat Çekilmez'in yaptığı 533 sayfalık akademik eser, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteğiyle yapılan “Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu”nda sunulan bilimsel bildirilerden oluşuyor. Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 12.yayını olan eserde, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan çok sayıdaki akademisyenin Kyme, Myrina Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon ve Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalarla birlikte disiplinlerarası çalışmaların sunumları yer alıyor.



1 Şubat'tan itibaren dağıtıma sunulacak


Tarih ve arkeoloji tutkunları eseri 1 Şubat tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında faaliyet gösteren basın, yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilecek.



Dijital versiyonları online olarak yayınlandı


“Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri”nin dijital versiyonları Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasına yüklendi. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.

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