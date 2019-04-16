Arnavutlar'dan Başkan Oran'a nezaket ziyareti

Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültür Derneği Başkanı İbrahim Topal, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı makamında ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını almasının ardından makamına oturan Başkan Oran'a tebrik ziyaretleri yoğun olarak devam ediyor. Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, Belediye Başkanı Oran'ı, Başkan seçilmesinden dolayı kutlayarak, Arnavutlar'ın milli başlığı "Plis" ve dernek flamasını hediye etti.

4 ülke ile kardeş belediyelik ilişkisi teklif ettiler

Dernek Başkanı Topal, "Dünyada büyük marka olması gereken Çeşmemiz'e ve Alaçatımız'a büyük hizmetleriniz olacağına inanıyoruz. Dernek olarak da, Çeşmemiz'i, hepsi Arnavutluk bölgesi olan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Makedonya'daki birer belediye ile kardeş belediye yapmaya hazırız. Uygun görürseniz, bu konuda çalışmaya başlayabiliriz. Bu dört ülke ile dostluk ilişkileri de gelişmiş olur. Bizim dernek olarak, Arnavutluk dünyası ile kültürel ve ekonomik anlamda ilişkilerimiz var. Belediyemizle de Arnavutluk dünyası arasında ilişkilerin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Meclis'e götürürüz"

Çeşme Belediye Başkanı Oran da, kardeş belediye konusu için Meclis kararı gerektiğini belirterek, "Meclisimiz'e götürürüz. Meclisimiz de uygun görürse gereğini yaparız" dedi. Başkan Oran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Çeşme Belediye Başkanı Oran, ziyaretin ardından dernek yöneticileri ile, Arnavutluk bayrağındaki çift başlı kartalı simgeleyen el işaretini yaparak, toplu fotoğraf çektirdi.