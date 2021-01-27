ART Labs 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Yatırım turunda Kültepe Yatırım ve EGİAD Melekleri'nin yanı sıra yurt dışından melek yatırımcılar da yer aldı.

Artırılmış gerçeklik (AR) destekli yeme-içme asistanı Diner ile kısa sürede 3 ülkede 200'den fazla üye restorana ve aylık 40 binden fazla aktif kullanıcıya ulaşarak dikkatleri üzerine çeken ART Labs, 2019 yılında Uğur Yekta Başak, Dr. Mahdi Kazempour ve Sercan Demircan tarafından kuruldu.

Diner ile sundukları teknolojiyi, yeme-içme sektörünün yanı sıra hacmi yüksek pazaryerleri ve öncü markaların kullanımına açtıklarını söyleyen şirket kurucu ortağı ve CEO'su

Uğur Yekta Başak; ev dekorasyon, ayakkabı giyim, moda, aksesuar ve oyuncak sektörlerini de hedeflediklerinin altını çizdi.

ART Labs tarafından yapılan açıklamaya göre platformu kullanan şirketler kodlama yapmadan e-ticaret sitelerine artırılmış gerçeklik deneyimi ekleyebiliyorlar. Sunulacak ürünlerin 3D görsellerinin oluşturulması ise gücünü görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmalarından alan bulut tabanlı bir sistem ile sağlanıyor. On binlerce ürünün AR deneyimi ile sunulabilmesi mümkün oluyor. Bu sayede satışlardaki artış ve iade oranlarındaki düşüş gibi faydalar, AR destekli geniş bir katalog sayesinde maksimize ediliyor.

Yeni yatırımın nasıl değerlendirileceği konusuna da değinen Uğur Yekta Başak, “Pandemi ile değişen dünyada mağazalara olan bakış açısı değişiyor. E-ticaret tarafında ise kalıcı bir büyüme söz konusu. Artırılmış gerçeklik, müşterilerin satın alacağı ürünleri önceden deneyimleyebilmesini sağlıyor. Bu sayede fiziksel olarak mağazada bulunmaya en yakın dijital deneyimi yaşatıyor ve müşterinin karar alma aşamasında birçok sorusunu cevaplıyor. Geliştirdiğimiz kapsamlı teknoloji, artırılmış gerçeklikten faydalanmayı mevcut şirketler için çok kolay bir hale getiriyor. Dönüşümün öncülerinden olarak hizmet verdiğimiz ülke sayısını artıracağız ve 2021 yılı içinde tohum yatırım turunu tamamlayacağız” dedi.

Bu yatırım turu, güzel bir hikâyeyi de ortaya çıkardı. EGİAD, Uğur Yekta Başak'ı ilk kez 2008'de bir lise başarı ödülü ile tanımıştı. Şimdi ise melek yatırımcı ağıyla girişimin bir parçası oldular.

KWORKS girişimlerinden olan ART Labs, geçtiğimiz çeyrekte ERA Accelerator Pre-Explore Programı'ndan mezun oldu ve yapay zekâ odaklı NVidia Inception programının da bir parçası.

Yatırım turuna katılan isimler şöyle: Kültepe Yatırım AŞ, İbrahim Ulukaya, Tevfik Gemici, Kadir Orhan Arı, Osman Güldüoğlu, Filip Minasyan, Uygar Mesudiyeli, Alp Avni Yelkenbiçer, Frederic Pagy, Özveri Yandaş Okay, Özüm İlter Demirci, Levent Kuşgöz, Murat Çekirdek, İskender Kökey, Hakan Mehmet Maltepe ve Orhan Serkan Özkan.