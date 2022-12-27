Artık reklamlar da Metaverse'de

İletişim uzmanları, bu sanal evrenin kendine özgü ürün ve hizmetleriyle milyonlarca dolar değerinde pazarlama ve iletişim odaklı bir uygulama alanı oluşturacağını belirtti.

Reklam ve pazarlama sektörü, gerçek hayatın yansıması olarak kurgulanan Metaverse'e hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de ünlü bir erkek giyim markası, Metaverse'de defile gerçekleştirdi, yeni sezon ürünlerinin tanıtımını yaptı. Metaverse, günlük yaşamda etkisini artırırken, Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Alikılıç, firmaların artık reklam ve pazarlama çalışmalarını Metaverse evrenine göre de yaptığını söyledi.

Dijital iletişimciler ve pazarlama uzmanlarından son teknolojik gelişmelere ayak uydurması beklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alikılıç, “Reklam ve pazarlama dünyasının artık bu sanal evrendeki muazzam veri kaynağının potansiyelini iyi anlaması ve değerlendirmesi gerekiyor. Uzmanların bu noktada kabul etmesi gereken hususun, Metaverse teknolojisinin yalnızca modaya uygun yeni bir şey olmadığıdır. İletişim camiası, bu evreninin kendine özgü ürün ve hizmetleri nedeniyle milyonlarca dolar değerinde hem pazarlama hem de iletişim odaklı bir uygulama alanı doğuracağını kabul ediyor” dedi.

"Markaları sanal evrende sıklıkla görmeye başladık"

Markaların Metaverse'e taşıdığı reklam uygulamalarından örnek veren Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Alikılıç, “Markaların gerçek dünyada halihazırda yaptığı pazarlama iletişimi deneyimlerini bu sanal evrende sıklıkla görmeye başladık. Örneğin; bir içecek markası, bir dijital yarış platformu ile çalıştı, çevrim içi bir oyun platformunda bir pop grubunun konseri, dünyaca ünlü bir moda evinin yeni sezon defilesi, bir film yapım şirketinin yeni sinema filminin tanıtımı, bir siyasi partinin Z kuşağı seçmenlerine sanal miting yapması gibi kullanıcılara sürükleyici deneyimler sunulduğunu gördük. Bir video oyunu reklam teknolojisi şirketi de gerçek dünyada yaptığı reklamcılığı sonlandırarak, Metaverse'deki reklam panolarına reklam yerleştirmeye geçiş yaptı” dedi.

Kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği ortamlar oluşturmanın, çift yönlü iletişimi sürdürmede etkili olacağını anlatan Prof. Dr. Alikılıç, şunları söyledi:

“Bu evrenin işleyişi gereği, iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde çeşitli sürükleyici deneyimlerden yararlanmak hem işletmelere hem de tüketiciye iyi gelecektir. Hızla büyüyen Metaverse'ün yalnızca deneyim oluşturmak, eğlendirmek, memnun etmek ve insanlarla etkileşim kurmak için yeni bir alan değil, aynı zamanda kendi başına bir ekonomi haline geleceğini düşünüyorum. Avatarların sanal güvenlik ihtiyacının giderilmesi, sanal menkul ve gayrimenkul tasarımı, üretimi ve pazarlanması, dijital borsaların tasarımı ve işletilmesi, kiralama, sigorta, turizm acenteleri ve reklam ajansların kurulması, bu evrene yönelik yatırımlarının planlanması, dijital sosyal girişimler, spor müsabakaları, ticari fuarlar, miting ve konserler gibi pek çok faaliyet, Metaverse evrenine özgü yeni hizmetler olarak kullanıcılara sunulacaktır.”

Öte yandan, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün düzenlediği PRTALKS etkinlikleri çerçevesinde, “Metaverse'de İletişim Mümkün Mü?” başlıklı çevrim içi bir seminer de düzenlendi. Seminere, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Dr. Hilal Kılıç, reklam ajanslarından Ergun Gümrah, Talat Müceldili ve Betül Uslu katıldı.