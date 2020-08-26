Artvin'den İzmir'e geldi, eski sağlığına kavuştu

Artvin'de yaşayan 27 yaşındaki hakim Beyza Deniz, böbrek tümörü nedeniyle İzmir'de gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1,5 ay önce rutin kontrol sırasında sağ böbreğinde bir tümör olduğu tespit edilen Beyza Deniz, Artvin'den İzmir'e gelerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna'nın gerçekleştirdiği operasyonun ardından yeni bir yaşama "Merhaba" dedi. Robotik cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Burak Turna'ya tavsiye üzerine ulaştığını dile getiren Deniz, şu anda gayet sağlıklı olduğunu söyledi, emeği geçen herkese teşekkür etti. Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burak Turna, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanan ve kapalı yöntemle gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonu sayesinde hastamızın sağ böbreğindeki tümörlü bölgeyi temizledik. Beyza Hanım yaklaşık 2,5 saat süren bir operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu. Robotik cerrahi yöntemi ile kan kaybı ve travmaya yol açmadan başarıyla ameliyatı tamamladık. Böylelikle iyileşme süreci de daha hızlı gerçekleşti. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve başarılı günler dilerim” diye konuştu.

"Robotik cerrahi önemli avantaj sağlıyor"

Robotik cerrahinin önemli bir teknoloji olduğunu fakat en az teknoloji kadar, onu kullanan hekimin deneyiminin de önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Burak Turna, şu bilgileri verdi: “Şu anda Türkiye'nin en doğusundan batısına kadar çeşitli illerden hastalar bu tedaviyi olmak için İzmir'e geliyor. Kariyerim boyunca 3 binin üzerinde ürolojik ameliyat yaptım. Böbrek kanseri en öldürücü ürolojik kanser türü. Kapalı ameliyatlarla uygun olgularda böbreğe zarar vermeden yalnızca tümörlü bölümü alabiliyor ve hastanın iyileşme sürecini de kısaltabiliyoruz.”