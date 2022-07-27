Asbestli gemi iddialarına karşı açıklama

GEMİSANDER Başkanı Kamil Önal, “Çevre hassasiyetimiz her zaman ön planda. Bazı kurum ve kuruluşlar tarafından 600 ton, 900 ton gibi dünya genelinde hiçbir gemide bulunmayan asbest miktarı ile ilgili asılsız, belgesiz ve gerçeğe aykırı bir biçimde açıklamalar yapılması trajik bir olaydır” dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren gemi söküm şirketlerinin üst kuruluşu GEMİSANDER, Brezilya'dan sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Tesislerine getirilecek olan uçak gemisi Nea Sao Paulo'daki asbest iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Kamil Önal, derneğin üyesi ve yönetim kurulunda yıllarca görev alan denizcilik firmasının, Brezilya'da Nea Sao Paulo gemisinin devir alınmasıyla birlikte sürecin Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerlediğini duyurdu. Yakın bir zaman içinde ülkemize gelmek için hareket edecek olan Nae Sao Paulo adlı uçak gemisini alan şirketin, Avrupa Birliği kriterlerini en üst düzeyde uyguladığını belirten Önal, “Şirketin asbest, atom ve radyasyon konularında akredite kuruluşlar aracılığıyla gerekli envanter çalışmalarını yapmış ve yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı notifikasyon belgesini onaylamıştır. Geminin ülkemize getirileceğinin kesinleşmesinden sonra gerek sosyal medyada gerekse bazı medya kuruluşlarının herhangi bir gerekçe ve belgeye dayanmayan asılsız haberlerle ülkemize her yıl milyonlarca dolar katkı sağlayan ve istihdam sağlayan sektörümüz bu asılsız haberlerle yıpratılmaya çalışılmaktadır. Asbestten umduğunu bulamayanlar şimdi de gemide başka toksik maddelerin olduğunu söylüyor. Halkımızdan ricamız, lütfen asılsız haberlere inanıp kuşkuya ve yersiz korkuya kapılmasınlar” diye konuştu.

"Bizler de burada yaşıyoruz"

Önal, “Bizler de bu bölgede yaşıyoruz. Bizler de aynı suyu içiyor, aynı havayı soluyoruz. Bizler de çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Bütün bu süreç ulusal ve uluslararası hukuk normları, kontrol ve denetimi mekanizmalarıyla çok sağlıklı şekilde ilerliyor. Dernek üyemiz SÖK Denizcilik şirketinin geminin ülkemize gelişinden, dönüşümüne kadar geçecek olan süreçte çevreye hiç bir zarar vermeden başarılı bir şekilde bu projeyi tamamlayacağını çok net biliyoruz. GEMİSANDER olarak firmamızın yanında olmaya ve gereken her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.