Aşçılık eğitimi gören Çeşmeli öğrencilerden büyük başarı

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Mutfak Günleri Festivalinden 21 madalya ve 1 kupa kazanarak döndü.

17 yıldır aralıksız gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Festivalinin 18'incisi, Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlendi. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen festivale, dünyanın çeşitli ülkelerinden aşçılar, üniversite ve lise öğrencileri katılırken, Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de 10 öğrenci katıldı. 8 kategoride yarışan Çeşmeli öğrenciler, farklı kategorilerde 6 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalya ve 1 kupa kazandı.