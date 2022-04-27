Aşçılık programı öğrencileri, vegan mutfağını ustasından öğrendi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, vegan şef Ümran Kırık'tan vegan mutfağını öğrendi. Yüksekokul, önümüzdeki yarıyılda vegan ve vejetaryen mutfağı seçmeli dersini müfredata ekleyecek.

Vegan şef Ümran Kırık tarafından İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine vegan mutfağının püf noktaları anlatıldı. Öğrenciler, hem vegan şef hem de İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Onur Özden ile birlikte vegan beslenme biçimine uygun falafel, browni, humus ve mayonez yaptı. Özden, önümüzdeki yarıyılda vegan ve vejetaryen mutfağı konusunda seçmeli dersin müfredata ekleneceğini duyurdu.

“Vegan mutfağı yayılmaya başladı”

Öğrencilere kendi işletmesinde hazırladığı ürünlerden bazılarını uygulamalı olarak anlatan Kırık, “Benim vegan mutfağı üzerine bir işletmem var. Vegan felsefesine hizmet etmek istediğim için bugün öğrencilerle bir araya geldim. İstiyorum ki gastronomi alanında vegan şeflere de yer verilsin, şefler vegan mutfağını da öğrensin. Bugün öğrencilere kendi restoranımda yaptığım ürünlerden bahsettim, vegan mutfağını anlattım. Birlikte falafel, browni, humus ve mayonez yaptık. Tüm bu ürünleri vegan felsefesine göre hazırladık. Veganlığın felsefesi; hayvanların canının yanmaması, sömürülmemesi, karbon salınımının olmaması, herkesin yaşam hakkının olması, dünyanın daha iyi bir yer olması üzerine kurulu. Vegan mutfağı yayılmaya başladı, çünkü veganlık artmaya başladı. Bu yüzden pek çok işletme mutfaklarında vegan mutfağına da yer vermeye başladı. Dünya veganlığa doğru gidiyor” dedi.

“Sektörde karşılığı var”

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Onur Özden de “Dünya üzerinde yeme-içme eğilimleri değişim gösteriyor. Bunun felsefi ve çevre boyutları da var ama gerçek şu ki artık geleneksel beslenme biçimleri değişiklik gösteriyor. Vegan ve vejetaryen beslenme de daha çok ön plana çıktı. Biz öğrencilerimize bu konuları teorik olarak anlatıyoruz fakat sektörde bu işi uygulayarak yapan Ümran Hanım'dan da destek alarak öğrencilerimizin vegan mutfağını uygulamalı olarak görmelerini, sektörde işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmelerini istedik. Bugün öğrencilerimizi vegan mutfakla tanıştırdık. Önümüzdeki yarıyıldan itibaren geçerli olmak kaydıyla müfredatımıza seçmeli ders koyacağız. Talep eden öğrencilerimiz, vegan ve vejetaryen mutfağı seçerek bu dersi uygulamalı olarak işleyebilecek. Öğrenciler bugünkü deneyimleriyle vegan mutfağında çalışmayı sevdi. Çünkü onlar da biliyor ki sektörde bunun bir karşılığı var. Vegan ve vejetaryen ürünleri hazırlamayı bilen şefler tercih ediliyor” diye konuştu.

Vegan aşçılık programı öğrencisi

Aynı zamanda vegan olan aşçılık programı 1. sınıf öğrencisi Gözde Nur Ölüş ise “Ben vegan beslenen bir öğrenciyim. Bir gün izlediğim bir belgesel sonrası vegan olmaya karar verdim. Bugünkü etkinlik benim için güzel bir deneyimdi. Yaptığım yemeği yemek benim için mutluluk vericiydi. Normalde yaptığım yemekleri vegan olduğum için yiyemiyorum” ifadelerini kullandı.