Aşçılık Programı öğrencilerine “gemi aşçılığı” eğitimi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Arkas Holding Gemi Filo Yönetimi'nin eğitim desteğine dayalı iş birliği ile Aşçılık Programı öğrencilerine gemi aşçılığı konusunda eğitim verildi. Pandemi koşullarına uygun şekilde hijyen ve mesafe kurallarına göre yapılan eğitimde tecrübeli kaptan Sedat Özozan gemi aşçılığı konusunda önemli bilgiler verirken, deneyimli gemi aşçısı Erdoğan Baytekin ise öğrencilerle birlikte yemek yaptı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Arkas'ın eğitim desteğine dayalı iş birliği kapsamında, Aşçılık Programı öğrencilerine yarım gün süren gemi aşçılığı eğitimi verildi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen etkinliğe, Arkas Holding Gemi Filo Yönetimi'nden kaptan Sedat Özozan ve gemi aşçısı Erdoğan Baytekin katıldı. Gemi aşçılığının Türkiye'de geliştirilmeye muhtaç bir alan olduğunun vurgulandığı etkinlikte, Aşçılık Programı öğrencileri hem gemi aşçılığının inceliklerini hem de gemi mutfağını öğrendi.

“Gemi aşçılığı, Türkiye'de çok bakir bir alan”

Etkinlikte konuşan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Gemi aşçılığı, Türkiye'de çok bakir bir alan. Özellikle geliştirilmeye muhtaç bir alan. Bu etkinliği yapmamızdaki amaç, siz öğrencilerimizin belki gelecekte gemilerde çalışacak olabileceğinden hareketle sizlere teknik bilgi vermek. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Türkiye'de YÖK'ün yetkilendirdiği ve TURAK tarafından akredite edilen ilk ve tek program. Dolayısıyla bu programımızı daha işlevsel kılmak istiyoruz. Akreditasyonun verdiği güçle daha faydalı olmak istiyoruz” dedi.

“Gemi, yüzen bir fabrikadır”

Kaptan Sedat Özozan da, “İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun bu konuya gösterdiği ilgi ve değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gemide çalışmaya gelen aşçıların tek referansları önceki iş yerlerinden aldıkları bonservisleriydi. Kişinin yeterliliğini bonservisleri haricinde bilmemiz mümkün değildi. Bu durum günümüzde alınan eğitimlerle değişiyor. Ayrıca karada yapılan aşçılık ile gemide yapılan aşçılık birbirinden çok farklıdır. Karada çalışan bir aşçı sıcak, soğuk veya tatlı konusunda uzmanlaşmış olabilir ama gemide çalışan bir aşçı hepsini bilmek ve yapmak zorundadır. Gemi, yüzen bir fabrikadır. Gemi, 7 gün 24 saat çalışır ve gemi mürettebatının sosyal olduğu tek yer yemek salonu ve yemek zamanıdır. Gemide çıkan yemeğin kalitesi ve lezzetinin düzgün olmaması mürettebatın motivasyonunun bozulmasına neden olur. Bu yüzden gemide aşçılık çok önemlidir” diye konuştu.

“Planlı ve programlı olmak zorundasınız”

Özozan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karada istenilen yiyeceğe, istenilen saatte ulaşabilirsiniz ama gemide böyle bir şansınız yok. Öyle bir planlama yapacaksınız ki, elinizdeki kaynakları maksimum kullanacaksınız. Siz kıvırcık marul solduğunda yenisini kasa kasa getirtebilirsiniz karada ama gemide öyle bir şansınız bulunmuyor. Bu nedenle de yemek programının çok dikkatli planlanması lazım. Özellikle taze kumanya konusunda, 20 gün-45 gün veya 2 ay arayla alışveriş yapılabiliyor. Bazen öyle limanlara gidiliyor ki hijyen şartlarından dolayı alışveriş yapılamıyor. Gemideki aşçılık ve de mutfak planlaması bu yüzden çok önemli.”

Konuşmaların ardından gemi aşçısı Erdoğan Baytekin, Aşçılık Programı öğrencileri ile birlikte mutfağa girerek gemi aşçılığını anlattı ve onlarla yemek pişirdi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Arkas Gemi Filo Yönetimi arasında eğitime dayalı iş birliğinin sürmesi hakkında görüş birliğine varıldı.