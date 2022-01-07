ASEV korosundan türkü şöleni

Gecede sahne alan koristler, solo performansları ile Aliağalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV)'nin Türk halk müziği korosu, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda konser verdi. “Solistler Geçidi” ile türküseverlerin karşısına çıkan koristler, performanslarıyla dikkat çekti. Korist Gülseren Çoban, Bahar Kabala, İlkay İçer, Uğur Deniz, Ünal Kırca, Muammer Örnek ve Tuba Kabakçıoğlu, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri solo olarak seslendirdi. Müzik gecesine katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve türkü tutkunları tüm eserlere birlikte eşlik etti. Ustaları aratmayan performanslarıyla izleyenlerden sık sık alkış alan koristler, konser sonunda ayakta alkışlandı. Başkan Serkan Acar, konser sonunda koro şefi Ali Hikmet Gökçen'e çalışmalarından dolayı teşekkür çiçeği takdim etti.

Pandemi nedeniyle uzun süre konserlerden ayrı kaldıklarını; fakat ASEV Türk halk müziği korosunun Solistler Geçidi ile bir araya geldiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Koristlerimizin her biriyle gurur duyuyorum. Bu akşamki atölye çalışması büyük ve coşkulu konserlerin de müjdesi olacak. Hep birlikte sağlıkla, sıhhatle kesinti olmadan konserlerimize başlayacağız. Solistlerimize, saz sanatçılarımıza ve konserlerde koristlerimizi yalnız bırakmayan değerli Aliağalılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Atölye çalışması şeklinde yapılan konserin daha büyük konserler için hazırlık olduğunu ifade eden koro şefi Ali Hikmet Gökçen, “Bu akşam koristlerimiz harika performanslarıyla hayranlık uyandırdılar. Bizleri izlemeye gelen Aliağalı müzikseverlere ve Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.