ASEV kurs kayıtları yarın başlıyor

Kurslara katılmak isteyen sanatseverler başvurularını Aliağa Gençlik Merkezinin resmi internet sayfası olan www.aliagagenclikmerkezi.com adresi üzerinden yapacak.

Deneyimli ve güçlü kadrosuyla 7'den 70'e her yıl binlerce Aliağalı'ya sanat alanında eğitimler veren ASEV, hazırladığı geniş kapsamlı kurs programı ile kentin sanat hayatına bu yıl da renk katacak. Aliağalıların her yıl yoğun ilgi gösterdiği ASEV kursları için kayıtlar yarın saat 12.00'de başlayacak, 27 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Aylık 50 TL'den başlayan kurs ücretleri kredi kartı ile internet sitesi üzerinden ödenebilecek. Eğitimler ise 1 Ekim Salı günü başlayacak.

Başvurular web sayfasından yapılacak

2019-2020 dönemi kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar 16-27 Eylül tarihleri arasında www.aliagagenclikmerkezi.com adresini ziyaret ederek web sayfasından kayıt yaptırabilecek. Kursların eğitmen ve ücret bilgilerine ulaşılabileceği gibi sınırlı olan kontenjanlar da anlık olarak görülebilecek.

Kemandan piyanoya

ASEV kurslarına katılan sanatseverler yıl boyunca; keman, piyano, klasik gitar, ney, bağlama, ritim atölyesi, bateri, halk dansları, latin dansları, bale, tiyatro, çocuk tiyatrosu, resim, Türk Sanat Müziği korosu, Türk Halk Müziği korosu ve kısa film atölyesi branşlarında eğitim alma imkânı bulacak.

ASEV kursiyerleri yıl sonu hünerlerini sergileyecek

ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerler yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte performanslarını Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma fırsatı da bulacak.