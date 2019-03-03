ASEV THM'den türkü ziyafeti

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan 80 kişilik dev koro Ege ve Akdeniz türkülerinden oluşan repertuarı ile Aliağalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Ege ve Akdeniz yörelerinden derlenen eserler THM korosu tarafından seslendirildi. Türkü tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede THM korosu, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Koro şefi Zeynel Demir'in yönetmenliğinde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserin birinci bölümünde 14, ikinci bölümünde ise 12 parça yer aldı. Kimi zaman koro kimi zaman da solo halinde icra edilen konser, Aydın yöresine ait ‘Abalımın Cepkeni' adlı parçayla başladı. Sahnede profesyonelleri aratmayan performanslarıyla izleyicilerden sık sık alkış alan dev koroya dokuz kişilik enstrüman ekibi de eşlik etti.

Başkan Acar da dans etti

Aliağalıların Türk Halk Müziğine doyduğu geceyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da türküseverlerle birlikte izledi. Koronun söylediği her bir türküye seyircilerle birlikte eşlik eden Başkan Serkan Acar, konserin bir bölümünde kendilerini türkülerin ezgilerine kaptırarak oynayan vatandaşlara da eşlik etti. Konser, Denizli yöresinden ‘Tellidir Yavrum Anam' adlı parça ile son buldu. Davet üzerine sahneye çıkan Başkan Serkan Acar, koro şefi Zeynel Demir'e çiçek takdim etti. Türk Halk Müziği Korosu'nun her zaman olduğu gibi yine unutulmaz bir akşam yaşattığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Koristlerimiz günlerce çalışarak çok güzel bir konser hazırladı. Emeği geçen koro şefimize, saz sanatçılarımıza ve birbirinden değerli koristlerimize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de salonu dolduran ve koristlerimizi yalnız bırakmayan türküseverlere ediyorum." Başkan Serkan Acar, gecenin sonunda koristlerin ve katılımcıların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

"İzleyiciler de çok memnun kaldı"

Her zamanki gibi coşkulu ve keyifli bir konsere imza attıklarını ifade eden koro şefi Zeynel Demir, “Konserimizde Ege ve Akdeniz türkülerini icra ettik. Yazın da Karadeniz türküleri ile Aliağalıların karşısına çıkacağız. Dinleyenleri yaylalara çıkartacağız. Bu akşam zaman zaman Toroslara çıktık, zeybek diyarlarına gittik. Amatör bir ruhla çalışan ama her seferinde farklı heyecanlar yaşayan çok güzel bir koroya sahibiz. Bizim için çok keyifli bir konser oldu. İzleyiciler de çok memnun kaldı" dedi.