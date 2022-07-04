ASEV TSM Korosu Muazzez Abacı şarkılarıyla mest etti

Aliağa Sanat Günleri tüm hızıyla devam ederken, Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Sanat Müziği Korosu (TSM), klasik Türk müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Abacı'nın şarkılarıyla sahne aldı.

Aliağa Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin karşısına çıkan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Sanat Müziği Korosu (TSM), Muazzez Abacı'nın sanat hayatında seslendirdiği şarkıları kimi zaman koro kimi zaman solo olarak söyledi. Şef Barış Doğan yönetiminde iki bölüm halinde icra edilen konser, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' isimli şarkıyla başladı. Koro ve solo performanslarıyla hayran bırakan koristler, dinleyenlerden sık sık alkış aldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, seslendirilen şarkılara musikiseverlerle birlikte eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan koristler, söyledikleri şarkılarla dinleyenleri mest ederken, konser sonunda da dakikalarca ayakta alkışlandı.

Toplumların gelişmişliğinin parayla değil sanatla ölçüldüğünü belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağamızın sanat alanında gelişimi için çaba harcayan tüm koro üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımıza ve sanata her daim sahip çıkan Aliağa halkımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.