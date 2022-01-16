ASEV TSM Korosu'ndan müzik ziyafeti

Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden Yusuf Nalkesen'in şarkılarıyla sahne aldı. Şef Barış Doğan yönetimindeki dev koro, ünlü bestekarın birbirinden güzel eserlerini Aliağalılar için seslendirdi. Geceye katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Yusuf Nalkesen'in torunu Ezgi Nalkesen, koro tarafından seslendirilen eserlere Aliağalılarla birlikte eşlik etti.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre musiki tutkunlarından ayrı kalan ASEV TSM Korosu, sahne aldığı Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sanat dolu muhteşem bir geceye imza attı. İki bölümden oluşan konser, ‘Grubun Renkleri Gömülürken Sulara' isimli parça ile başladı. Yaklaşık 2 saat süren konserde 50 korist sahne alırken Yusuf Nalkesen'e ait 20 eser koro ve solo olarak icra edildi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek konser, ‘Bir Gün Karşılaşırsak Ayrıldığımız Yerde' isimli eser ile son buldu. Gecenin sonunda sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konsere katılımlarından dolayı Ezgi Nalkesen'e Helvacı Kilimi hediye ederken, Şef Barış Doğan'a başarılı çalışmalarından ötürü çiçek takdimde bulundu.

“Onur ve mutluluk duydum”

ASEV TSM Korosu'nun, dedesi Yusuf Nalkesen'in bestelerini seslendirmesinden onur ve mutluluk duyduğunu belirten Ezgi Nalkesen, “Yıllar geçmesine rağmen dedem Yusuf Nalkesen adına böylesine güzel bir sanat gecesi düzenleyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek şarkılara eşlik eden Aliağalılara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Koromuzun şarkılarıyla ayrılığımızı sonlandırdık”

Ezgi Nalkesen'in konsere gelerek geceye ayrı bir anlam kattığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Pandemiden ötürü uzunca bir süre ayrı kaldık fakat yüreklerimiz hep beraberdi. Bu akşam büyük üstat, ünlü bestekarımız Yusuf Nalkesen'in bestelerini seslendiren koromuzun şarkılarıyla ayrılığımızı sonlandırdık. Koristlerimizin her birine çok teşekkür ediyorum. Koristlerimizi yalnız bırakmayan birbirinden değerli saz sanatçılarımıza, konserimizin mimarı koro şefi Barış Doğan'a ve manevi desteğini koristlerimizden hiçbir zaman esirgemeyen Aliağalılara ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Koristlerimizle unutulmaz bir konser oldu”

Yusuf Nalkesen bestelerinden oluşan konser için uzunca süre hazırlandıklarını belirten Şef Barış Doğan ise “Bu konser pandemiden önce planladığımız bir konserdi. Daha önce pandemi şartlarından dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık. Çalışmalarımıza eylül ayında tekrar başladık. Aliağa halkı her zamanki gibi bizi büyük bir coşkuyla karşıladı. Salonumuz tamamen doldu. Saz sanatçısı arkadaşlarımız ve koristlerimizle unutulmaz bir konser oldu” sözlerine yer verdi.