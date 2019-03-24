ASEV TSM'den Aliağalılara müzik ziyafeti

Şef Barış Doğan yönetimindeki 93 kişilik dev koro “Bir Uşşak Akşamı” konseptindeki repertuarı ile birbirinden güzel eserleri salonu tıklım tıklım dolduran Aliağalılar için seslendirdi.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sahne alan TSM Korosu, sanat dolu muhteşem bir geceye daha imza attı. Uşşak makamına ait eşsiz bestelerinin seslendirildiği konserde koro ve solo halinde 24 parça icra edildi. İki bölümden oluşan konser bestesi Süleyman Ergen, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait “Ömrüm Şu Biten Neşvesin Tam Olsun Erenler” adlı parçasının koro halinde seslendirilmesiyle başladı. Müzik ziyafetinin yaşandığı geceye katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koro ve solo halinde söylenen şarkılara musikiseverlerle birlikte eşlik etti.

Muhteşem repertuar

Yaklaşık iki saat süren konserde dev koronun repertuarında şu eserler yer aldı; Ömrüm Şu Biten Neşvesin Tam Olsun Erenler, Gamzedeyim Deva Bulmam Garibim Bir Yuva Kurmam, Sana Gönül Borcum Var Ödemek Kolay Değil, Bir Gönül Hikâyesi Anlatırdı Gözlerin, Kumruları Dinledim Susuverdiler, Gurbet O Kadar Acı Ki Ne Varsa İçimde, Niçin Baktın Bana Öyle Derdin Nedir Durma Söyle, Kalenin Burcumuyam Dil Bilmez Gürcümüyem, Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar, Ayva Çiçek Açmış Yaz mı Gelecek, Siyah Ebrulerin Duruben Çatma, Yangın Olur Biz Yangına Gideriz, Cana Rakibin Handan Edersin, Menekşe Gözler Hülyalı, Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir, Gün Gelir de Beni Unutursun Demiştim, Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım, Anar Ömrünce Gönül Giden Sevgilileri, Sigaramın Dumanı Yokdur Yarin İmanı, Bu Akşam Gün Batarken Gel Sakın Geç Kalma Erken Gel, Fındıklı Bizim Yolumuz, Bu Kış Hanım İstanbul'a Taşında, Benliyi Aldım Kaçakdan, Karabulutları Kaldır Aradan.

Ayakta alkışladılar

Ses ve yorumlarıyla büyük beğeni toplayan dev koro musiki severler tarafından ayakta alkışlandı. Konser sonunda sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şef Barış Doğan'a teşekkür çiçeği takdim etti. Türk Sanat Müziği korosunun her zaman olduğu gibi muhteşem bir konsere imza attığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Bu güzel konserin hazırlanmasında emeği geçen başta koro şefimiz olmak üzere tüm koristlerimize ve saz üstatlarımıza ayrıca bu güzel koroyu hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli Aliağalılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Uzu süre hafızalardan silinmeyecek konser programı koristlerin ve katılımcıların hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile son buldu.