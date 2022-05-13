ASEV yaz kursları başlıyor

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yaz kurslarına katılmak isteyen kişiler başvurularını, 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aliağa Gençlik Merkezine yapabilecek. Küçükten büyüğe herkesin katılabileceği kurslarda kursiyerler; bağlama (9 yaş ve üzeri), bale (6 yaş ve üzeri), çocuk tiyatrosu (9 yaş ve üzeri), gitar (9 yaş ve üzeri), işaret dili (18 yaş ve üzeri), keman (9 yaş ve üzeri), ney (9 yaş ve üzeri), piyano (9 yaş ve üzeri), resim (9 yaş ve üzeri), modern danslar (6 yaş ve üzeri), Türk sanat müziği korosu (9 yaş ve üzeri), ud (9 yaş ve üzeri), yetişkin tiyatrosu (16 yaş ve üzeri) branşlarında eğitim alma imkanı bulabilecek.

Yaz kurslarının 1 Haziran'da başlayacağı, 31 Ağustos'ta son bulacağı aktarıldı. Kurs kayıtlarının Aliağa Gençlik Merkezi 2. kattaki ASEV öğrenci işlerinden gerçekleştirilebileceği, vatandaşların Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı hattını arayarak detaylı bilgi alabileceği belirtildi.