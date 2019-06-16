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ASEV yılsonu etkinlikleri ‘dans gecesi' ile final yapacak

Aliağa Belediyesi Sanatevinin (ASEV) kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinlikleri ‘dans gecesi’ ile final yapacak.

Aliağa Belediyesi Sanatevinin (ASEV) kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinlikleri ‘dans gecesi' ile final yapacak.



ASEV öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve bir hafta süren yıl sonu etkinlikleri dans gösterileri ile son bulacak. ASEV kursiyerleri yıl boyunca öğrendikleri dans figürlerini Aliağalılar için sahneleyecek. Farklı yaş gruplarındaki kursiyerlerin sahne alacağı etkinlikte dansçılar, Türkiye'nin farklı yörelerinden sunacakları halk oyunlarının yanı sıra modern dans gösterileriyle de izleyenlere görsel bir şov sunacak. Bugün Aliağa Açık Hava Tiyatrosunda saat 20.30'da gerçekleştirilecek olan dans şölenini vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

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